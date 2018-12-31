2018-12-31T13:39:26+03:00
Происшествия

Назван размер компенсации пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске

Сумма выплаты составит от 50 до 100 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Антон КрещукФото: Антон Крещук
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В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили о том, что из регионального бюджета будут выделены деньги пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске. Семьям погибших направят по 100 тысяч рублей. Размер компенсации для остальных жителей составит по 50 тысяч рублей.

Ранее глава региона сообщил, что семьям пострадавших будет куплено новое жилье за счет бюджета. Власти планируют выкупить пустующие квартиры. Борис Дубровский рассказал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву о ходе спасательных работ.

По состоянию на 15.00 под завалами могут находится не менее 60 человек.

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