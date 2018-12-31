Назван размер компенсации пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-31T13:39:26+03:00

Сумма выплаты составит от 50 до 100 тысяч рублей

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В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили о том, что из регионального бюджета будут выделены деньги пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске. Семьям погибших направят по 100 тысяч рублей. Размер компенсации для остальных жителей составит по 50 тысяч рублей.

Ранее глава региона сообщил, что семьям пострадавших будет куплено новое жилье за счет бюджета. Власти планируют выкупить пустующие квартиры. Борис Дубровский рассказал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву о ходе спасательных работ.

По состоянию на 15.00 под завалами могут находится не менее 60 человек.

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