2018-12-31T14:03:39+03:00
Происшествия

МЧС: нужно ускорить спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске

Причиной тому надвигающиеся холода
Андрей АБРАМОВ
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Замглавы МЧС России потребовал ускорить проведения спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме Магнитогорска. Причиной тому надвигающиеся морозы. Ранним утром 31 декабря, предположительно, на втором этаже девятиэтажки взорвался газ.

Грядущей ночью в Магнитогорске ожидается до -29 градусов мороза. Спасательные работы и без того осложнены холодами.

— Первая задача — аварийно-спасательные работы и оказание экстренной психологической и медицинской помощи всем пострадавшим. Необходимо максимально ускорить все работы на месте чрезвычайной ситуации. Температура воздуха нам не дает времени на размышления, — цитирует слова замглавы МЧС РФ Павла Барышева «Россия 24».

Ранее губернатор Челябинской области сообщил, что всем пострадавшим будут куплены квартиры за счет бюджета и выделена материальная компенсация. Под завалами могут находится до 70 человек.

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