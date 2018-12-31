На трагедию в Магнитогорске откликнулся весь город: люди везут одежду и еду пострадавшим от взрыва газа
Трагедия в Магнитогорске сплотила весь город. Люди везут в штаб помощи пострадавшим от взрыва газа теплые вещи и еду. Всего этого добра так много, что его уже негде размещать. Пострадавшие обеспечены всем необходимым.
— Благодарю людей за отклик. Всего в избытке! Сейчас ни в вещах, ни в одежде, ни в еде недостатка нет, — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который работает на месте ЧП.
Люди везут теплые вещи пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске.
В соцсетях местные паблики пестрят сообщениями:
«Готов приютить у себя одну семейную пару на Новый год, пишите».
«Квартира пустует, могу нуждающихся подселить на какое-то время».
Кроме того, жители Магнитогорска призывают друг друга не запускать сегодня новогодние салюты в связи с трагедией.
Между тем, в Магнитогорске уже активизировались мошенники. Аферисты под видом помощи пострадавшим пытаются собрать деньги с неравнодушных.
— В соцсетях пишут люди с других городов с фейковых закрытых страниц. По личным сообщениям рассылают номера карт для помощи жителям, делают вбросы о числе погибших и собирают активность на странице за счет трагедии, — сообщили в волонтерском движении «Легион СПАС».
Отметим, губернатор заявил, что все люди, потерявшие жилье, получат новые квартиры бесплатно.
Напомним, взрыв прогремел в квартире на втором этаже дома в Магнитогорске по адресу пр. Карла Маркса, 164. ЧП случилось в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился один подъезд.
Взрыв прогремел в 6 часов утра 31 декабря.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
По последним данным:
— погибли четыре человека;
— из-под завалов эвакуировали 16 человек;
— 28 человек вышли на связь;
— медицинская помощь понадобилась 12 жильцам;
— госпитализированы 4 человека;
— под завалами могут находиться более 70 человек;
— в доме прописано 111 человек;
— еще 9 человек снимают здесь жилье;
— 15 человек были у родственников.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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