2018-12-31T14:25:29+03:00
Происшествия

Министр МЧС России работает в Магнитогорске на месте взрыва в жилом доме

К месту ЧП стянуты почти 1 500 сотрудников экстренных служб
Андрей АБРАМОВ
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От взрыва в газа в жилом доме Магнитогорска пострадали десятки человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиОт взрыва в газа в жилом доме Магнитогорска пострадали десятки человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме. Под завалами могут находиться около 70 человек. На место спасательных работ прилетел министр МЧС РФ Евгений Зиничев. Вместе с главой регионального ведомства они координирует работу экстренной службы.

— Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчеты. Для обследования состояния здания развернут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего для ликвидации привлечено 1383 человека и 228 единиц техники.

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