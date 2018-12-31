Министр МЧС России работает в Магнитогорске на месте взрыва в жилом доме
31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме. Под завалами могут находиться около 70 человек. На место спасательных работ прилетел министр МЧС РФ Евгений Зиничев. Вместе с главой регионального ведомства они координирует работу экстренной службы.
— Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчеты. Для обследования состояния здания развернут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Всего для ликвидации привлечено 1383 человека и 228 единиц техники.
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