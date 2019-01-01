2019-01-01T14:01:19+03:00
Общество

Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков

Надежды найти пострадавших живыми практически не осталось [видео]
Ирина ГОЛЛАЙ
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Первые цветы с игрушкой кто-то принес нынешним утром.Первые цветы с игрушкой кто-то принес нынешним утром.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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Во дворе дома, где вчера утром обрушился целый подъезд, появился народный мемориал. Жители Магнитогорска несут сюда цветы и игрушки.

Согласно официальной статистике, из-под завалов подняты тела восьми горожан. Еще 36 человек не выходят на связь со спасателями и родными. Скорее всего, они находятся под бетонными блоками. Вместе со взрослыми в списке пропавших восемь детей. Самому младшему 10 месяцев, самому старшему 10 лет. Надежды найти их живыми практически не осталось.

Из-за угрозы нового обрушения спасательная операция приостановлена примерно на сутки. Специалисты продолжат поиск людей, когда уберут нависшие над развалами фрагменты стен и пола от соседних квартир.

2 января в Челябинской области объявлен День траура по погибшим.

Цветы и игрушки, погибшим при взрыве в Магнитогорске.На месте взрыва бытового газа в Магнитогорске, жители устроили импровизированный мемориал

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