Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:01:19+03:00

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Во дворе дома, где вчера утром обрушился целый подъезд, появился народный мемориал. Жители Магнитогорска несут сюда цветы и игрушки.

Согласно официальной статистике, из-под завалов подняты тела восьми горожан. Еще 36 человек не выходят на связь со спасателями и родными. Скорее всего, они находятся под бетонными блоками. Вместе со взрослыми в списке пропавших восемь детей. Самому младшему 10 месяцев, самому старшему 10 лет. Надежды найти их живыми практически не осталось.

Из-за угрозы нового обрушения спасательная операция приостановлена примерно на сутки. Специалисты продолжат поиск людей, когда уберут нависшие над развалами фрагменты стен и пола от соседних квартир.

2 января в Челябинской области объявлен День траура по погибшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684858" frameborder="0"></iframe> Цветы и игрушки, погибшим при взрыве в Магнитогорске.На месте взрыва бытового газа в Магнитогорске, жители устроили импровизированный мемориал

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