Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:36:35+03:00

У парня чудом выжила вся семья, а сам он стойко переносит многочисленные травмы

Изменить размер текста: A A

Утром 1 января губернатор Челябинской области побывал в магнитогорской больнице, где лечат 13-летнего Сережу, уцелевшего после обрушения дома. Напомним, утром 31 декабря в жилой десятиэтажке на Карла Маркса, 164 взорвался газ и обрушил целый подъезд. У мальчика травма головы, груди, живота и обморожены ступни.

Врачи рассказали, что парень героически переносит недуг и ни на что не жалуется. Его бабушку лечат во взрослой больнице. Еще в момент взрыва дома была мать, которая уцелела.

31 декабря навестить подростка приходил президент Владимир Путин. Он спросил у ребенка, чтобы тот хотел на Новый год. Сережа попросил ноутбук. На следующий день к подростку пришел губернатор Дубровский и передал подарок от главы государства.

2 января в регионе объявлено Днем траура. Власти сообщили, что купят всем пострадавшим новое жилье и выделят материальную компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06