2019-01-01T14:36:35+03:00
Происшествия

Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук

У парня чудом выжила вся семья, а сам он стойко переносит многочисленные травмы
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
13-летний Сережа лежит в детской больнице с множественными травмами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области13-летний Сережа лежит в детской больнице с множественными травмами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Изменить размер текста:

Утром 1 января губернатор Челябинской области побывал в магнитогорской больнице, где лечат 13-летнего Сережу, уцелевшего после обрушения дома. Напомним, утром 31 декабря в жилой десятиэтажке на Карла Маркса, 164 взорвался газ и обрушил целый подъезд. У мальчика травма головы, груди, живота и обморожены ступни.

Врачи рассказали, что парень героически переносит недуг и ни на что не жалуется. Его бабушку лечат во взрослой больнице. Еще в момент взрыва дома была мать, которая уцелела.

31 декабря навестить подростка приходил президент Владимир Путин. Он спросил у ребенка, чтобы тот хотел на Новый год. Сережа попросил ноутбук. На следующий день к подростку пришел губернатор Дубровский и передал подарок от главы государства.

2 января в регионе объявлено Днем траура. Власти сообщили, что купят всем пострадавшим новое жилье и выделят материальную компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит