2018-12-31T21:00:09+03:00
Происшествия

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото
Ульяна УШАКОВАВалентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Свою квартиру на фото Олеся обвела кружочком.Свою квартиру на фото Олеся обвела кружочком.
Изменить размер текста:

— Мы были на кухне... Комната висела в воздухе, кухня целая была.

Олеся Скорнякова живет в седьмом подъезде. Это соседний с тем, что обрушился сегодня в шесть утра в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Олеся выкладывала фото и видео в ожидании пожарных. Они боялись выйти в подъезд:

— В тамбуре гарь и тлело все, — написала Олеся на своей странице. Слышали сирены, понимали и верили, что будет помощь.

Очевидцы сняли на видео квартиру в доме после взрыва газа в Магнитогорске.

— Ждали помощи часа полтора. Когда это все случилось, были слышны крики и плач... Много криков, это был ад на земле.

Из уцелевшей комнаты и кухни Олеся смотрела на улицу в ожидании помощи.

Из уцелевшей комнаты и кухни Олеся смотрела на улицу в ожидании помощи.

К счастью для Олеси ее соседей все закончилось благополучно, к ним на помощь пришли спасатели на подъемнике:

Во второй комнате по потолку пошла трещина, туда было страшно заходить.

Во второй комнате по потолку пошла трещина, туда было страшно заходить.

— Нас и наших соседей сняли МЧС, это примерно десять человек. Квартиры номер 350-352, седьмой подъезд. Мы живы!

Олеся Скорнякова осталась в живых!

Олеся Скорнякова осталась в живых!

Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Олеся рассказала:

— Мы проснулись от грохота и падения стен. После грохота комната наполнилась белой пылью и гарью, на улице стали кричать люди. Мы соскочили, оделись, взяли паспорта и хотели выбежал в подъезд, но в этот момент наш сосед закричал, что там ничего нет за дверью. Намочили тряпки, смотрели в окно из кухни, ждали помощь. Взяли еще вещей. Примерно через час машины МЧС смогли к нам подобраться и вытащить нас. Сейчас физически мы здоровы, психически пока не очень. Надеемся завтра попасть в квартиру хоть за какими-то вещами, но вряд ли. Наша квартира в зоне риска обрушения, надеемся на лучшее. Ищем нашу кошку, которая выпрыгнула с балкона от шока...

А вот еще история чудесного спасени. 47-летняя Елена Трубина уехала 27 декабря отдыхать с родителями за границу. От их квартиры на девятом этаже осталась одна стена. Не знают, куда возвращаться... Но власти обещали всем помочь всем пострадавшим с жильем.

47-летняя Елена Трубина (на фото в центре) уехала 27 декабря отдыхать...

47-летняя Елена Трубина (на фото в центре) уехала 27 декабря отдыхать...

И вот случай, который иначе, как вмешательством свыше не назвать. Житель дома покинул подъезд за несколько минут до взрыва. Евгений Юрченко жил в 357 квартире на последнем этаже. Всю ночь он не мог уснуть, а в 5-45 утра пошел в гараж за машиной. Когда в 6-15 он вернулся на машине к доме, подъезда уже не было...

К сожалению, более пятидесяти человек сейчас считаются без вести пропавшими. Работы продолжаются, но надежды все меньше.

Анастасия и Игорь Крамаренко и дочка Милана 1, 5 года. Пропали под завалами. Жили на 9 этаже. Им по 31 году.

Анастасия и Игорь Крамаренко и дочка Милана 1, 5 года. Пропали под завалами. Жили на 9 этаже. Им по 31 году.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!»
Со снегоходами, зажигалками, сотовыми, рацией, и запасом еды: корреспондент «КП» побывал в поселке, где месяц назад загадочно исчезли четверо опытных и хорошо экипированных туристов
Новости 24
Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до семи человек
Глава МЧС: под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома находятся до 40 человек
Патриарх Кирилл о взрыве в Магнитогорске: «Молю Господа, чтобы ниспослал утешение близким погибших»
Мошенники зарабатывают на горе пострадавших в Магнитогорске от взрыва газа в жилом доме
МЧС: подъезд во взорвавшемся доме Магнитогорска может полностью рухнуть
Дубровский о трауре: решение по дате будет после завершения спасательной операции в Магнитогорске
Министр здравоохранения Вероника Скворцова посетила в больницах пострадавших от взрыва в Магнитогорске
Глава МЧС России работает в Магнитогорске на месте взрыва в жилом доме
За погибших от взрыва газа в Магнитогорске молится новый челябинский епископ Григорий
МЧС: нужно ускорить спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области объявит траур по погибшим в Магнитогорске
Обследовать взорвавшийся в Магнитогорске дом летит замминистра строительства РФ
Назван размер компенсации пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске
В епархии Магнитогорска создали штаб помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме
Губернатор доложил Владимиру Путину о ходе спасательных работ в Магнитогорске
Челябинская компания бесплатно обеспечит питьевой водой пострадавших при взрыве в Магнитогорске
Министр здравоохранения Вероника Скворцова вылетела в Магнитогорск
После обрушения подъезда в жилом доме Магнитогорска возбуждено уголовное дело
Губернатор Челябинской области пообещал пострадавшим от взрыва в Магнитогорске временное жилье
«Трактор» в Челябинске уступил китайскому «Куньлуню»
На трассе Челябинск-Москва погибли четыре человека при столкновении трех машин
Ежедневно сотни жителей Челябинска падают, спускаясь под землю в центре города
Жертвами непотушенного окурка и алкоголя стали двое мужчин в Челябинской области
В Челябинской области полиция обнаружила два частных склада с алкоголем
В Копейске росгвардейцы вытащили из дома, который чуть не взорвался, десять человек