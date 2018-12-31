«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

— Мы были на кухне... Комната висела в воздухе, кухня целая была.

Олеся Скорнякова живет в седьмом подъезде. Это соседний с тем, что обрушился сегодня в шесть утра в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Олеся выкладывала фото и видео в ожидании пожарных. Они боялись выйти в подъезд:

— В тамбуре гарь и тлело все, — написала Олеся на своей странице. Слышали сирены, понимали и верили, что будет помощь.

Очевидцы сняли на видео квартиру в доме после взрыва газа в Магнитогорске.

— Ждали помощи часа полтора. Когда это все случилось, были слышны крики и плач... Много криков, это был ад на земле.

Из уцелевшей комнаты и кухни Олеся смотрела на улицу в ожидании помощи.

К счастью для Олеси ее соседей все закончилось благополучно, к ним на помощь пришли спасатели на подъемнике:

Во второй комнате по потолку пошла трещина, туда было страшно заходить.

— Нас и наших соседей сняли МЧС, это примерно десять человек. Квартиры номер 350-352, седьмой подъезд. Мы живы!

Олеся Скорнякова осталась в живых!

Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Олеся рассказала:

— Мы проснулись от грохота и падения стен. После грохота комната наполнилась белой пылью и гарью, на улице стали кричать люди. Мы соскочили, оделись, взяли паспорта и хотели выбежал в подъезд, но в этот момент наш сосед закричал, что там ничего нет за дверью. Намочили тряпки, смотрели в окно из кухни, ждали помощь. Взяли еще вещей. Примерно через час машины МЧС смогли к нам подобраться и вытащить нас. Сейчас физически мы здоровы, психически пока не очень. Надеемся завтра попасть в квартиру хоть за какими-то вещами, но вряд ли. Наша квартира в зоне риска обрушения, надеемся на лучшее. Ищем нашу кошку, которая выпрыгнула с балкона от шока...

А вот еще история чудесного спасени. 47-летняя Елена Трубина уехала 27 декабря отдыхать с родителями за границу. От их квартиры на девятом этаже осталась одна стена. Не знают, куда возвращаться... Но власти обещали всем помочь всем пострадавшим с жильем.

47-летняя Елена Трубина (на фото в центре) уехала 27 декабря отдыхать...

И вот случай, который иначе, как вмешательством свыше не назвать. Житель дома покинул подъезд за несколько минут до взрыва. Евгений Юрченко жил в 357 квартире на последнем этаже. Всю ночь он не мог уснуть, а в 5-45 утра пошел в гараж за машиной. Когда в 6-15 он вернулся на машине к доме, подъезда уже не было...

К сожалению, более пятидесяти человек сейчас считаются без вести пропавшими. Работы продолжаются, но надежды все меньше.