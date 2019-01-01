2019-01-01T16:03:38+03:00
Общество

Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка

Он провел под завалами 1,5 суток
Ирина ГОЛЛАЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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На месте разбора завалов в Магнитогорске, где рухнул один подъезд, остается угроза обрушения соседних стен. Из-за этого сегодня днем, 1 января, специалисты решили на время отложить разбор мусора. К нему хотели вернуться после того, как снимут опасные блоки. Когда технику заглушили, из-под завалов послышался детский плач. Ребенок плакал где-то рядом. При помощи собаки спасатели нашли малыша и подняли из руин маленького Ваню Фокина — мальчишке нет еще года.

— Мальчик доставлен в реанимацию. Но прогноз врачей утешительный. Сейчас его обследуют специалисты: проводят ренгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. Малыш в сознании, а вместе с ним находится его мама, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Накануне трагедии маленький Ваня спал в своей кроватке. А его мама и трехлетний братик — в соседней комнате. После взрыва мама и брат смогли выбраться на улицу, а Ванюшу искали 1,5 суток.

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