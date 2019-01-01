Чудо! Младенца вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске спустя полтора дня после обрушения

Это новость снова вселяет надежду в сердца жителей Челябинской области. Из-под завалов взорвавшегося дома в Магнитогорске достали десятимесячного ребенка. Он пролежал под грудой камней полтора дня.

— За него молился весь город! В списках МЧС напротив его имени значилось примечение: «Лежал в кроватке». Родители мальчика живы, — передает корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Шевченко с места ЧП.

Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

1 января спасатели практически приостановили разбор завалов. Работать становится опасно: вот-вот может рухнуть стена, а следом еще один пролет дома. Врачи говорят, что шансов на спасение у людей практически не осталось. И вот когда технику заглушили из-под завалом вдруг услышался плач. Поисковая собака буквально вырвалась из рук кинолога и кинулась к завалам.

Оттуда доносился плач.

Из-под груды камней спасатели вытащили замотанное в одеяло тельце. Крохотный комок срочно передали врачам и скорая помчалась в реанимацию.

— Информацию подтверждаем. Делаем все, чтобы спасти ребенка, — сообщили в управлении здравоохранение Магнитогорска.

Взрыв газа в жилой десятиэтажке Магнитогорска произошел утром 31 декабря. Практически полностью обрушился подъезд. Работы спасателей осложняются морозами в районе -25 грудусов. На месте ЧП побывал президент и несколько федеральных министров.

2 января в Челябинской области объявлен Днем траура. Под завалами могут находиться до 30 человек.

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