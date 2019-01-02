Власти дали комментарий по поводу возможной связи взорвавшегося дома и сгоревшей маршрутки в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:54:41+03:00

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Оба события произошли с разницей в сутки. Утром 31 декабря на проспекте Маркса обрушился подъезд жилой высотки. А вечером 1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка с людьми. И там, и там рванул газ. Но в соцсетях поползли страшные слухи: в городе орудуют террористы. Официальные источники такую связь отвергают.

— Дождитесь комментария следственных органов. Не распространяйте слухи. Не верьте слухам. Это череда обстоятельств, которые только внешне выглядят связанными между собой, — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В это же время в интернет попала запись с мобильного телефона, на которой видно, как рушится высотный дом в Магнитогорске. Чуть позже выяснилось, что это съемки 2012 года из Астрахани. Там при взрыве газа в квартире (ее хозяин решил покончить с собой) произошло похожее обрушение дома.

Утром в среду, 2 января, Роскомнадзор Челябинской области обратился к руководителям СМИ с просьбой быть предельно ответственными и объективными при освещении событий в Магнитогорске.

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