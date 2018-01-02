В квартиры искореженного взрывом дома в Магнитогорске начали пускать жильцов

В шесть утра 31 декабря на проспекте Маркса центре Магнитогорска взорвался бытовой газ. Рухнул целый подъезд десятиэтажного дома. В домах по соседству взрывной волной вышибло стекла, но никто не пострадал. А десятки жильцов обвалившегося подъезда оказались под грудой бетонных осколков.

Часть людей оказались в ловушке. Их жилье уцелело, но на месте подъезда за входной дверью зиял бездонный провал. Шестнадцать жителей дома сняли при помощи автолестниц. Жильцов соседних подъездов вывели из квартир из-за угрозы дальнейшего обрушения. До конца дня спасатели освободили из-под камней еще пять человек. Все они живы, но до сих пор находятся в больницах. Также подняли несколько тел погибших.

МЛАДЕНЕЦ ВЫЖИЛ

Тревожным выдалось 1 января. Данные о спасенных долго не поступали, а под завалами оставалось около 40 человек. После полудня работу по поиску пострадавших хотели остановить. Над завалами могли обрушиться новые куски стен, их решили срезать. Но когда затих вой моторов, под камнями послышался детский крик.

Уже не веря, что кто-то выжил на уральском морозе под плотным крошивом бетона, спасатели бросились искать ребенка. Им удалось найти перевернутую кроватку, где прижатый матрацем плакал десятимесячный Ваня Фокин.

Петр Гриценко спас малыша из под завалов. Фото: Илья Московец/ТАСС

В ночь трагедии мальчик спал в своей кроватке, а его мама Ольга с трехлетним братиком лежали рядом на диване. Во время взрыва в темную бездну полетели все. Правда, женщина со старшим сыном смогла выбраться из-под завалов, а кроватка с Ваней провалась слишком глубоко. И вот спустя 1,5 суток ребенка нашли живым.

Отчасти это заслуга отца мальчишки Евгения. В ночь трагедии он работал. А потом долго корил себя, что не смог помочь сыну. 1 января под видом волонтера он сам пришел к руинам дома и показал спасателям, где может лежать малыш.

- Я всю ночь не спал, - признается Евгений. - Все думал: сам я под одеялосм, а сынишка на улице, один, раздетый в жуткий мороз...

Сегодня мальчик, получивший серьезное обморожение, находится в одной из лучших клиник Москвы. Медики делают все возможное, чтобы он не впоминал о трагедии.

Полтора дня малыш был под завалами. Кадр с видео МЧС.

— Сейчас наша задача — вывести малыша из состояния обморожения, восстановить все параметры организма. Мы должны сжать кулачки и работать дальше. Вытягиваем ребенка, как паутинку. Все необходимое: медикаменты, оборудование и опытная команда врачей у нас есть, — заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

kremlin_russian Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

ПОГИБШИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПАСЕННЫХ

После того, как спасатели достали из-под завалов живого младенца, все ждали какого-то перелома, новых светлых моментов. За ночь строители разобрали нависающие над завалом конструкции, вывезли 50 самосвалов обломков бетонныхстен, и операция пошла более быстрым темпом.

Увы, но радостных новостей из Магнитки пока немного. Из-под руин удалось достать выжившего попугайчика, а еще полумертвую кошку. Живых людей среди находок спасателей больше нет.

— За ночь и нынешний день спасатели обнаружили тела нескольких человек, в том числе двух детей. Число погибших при взрыве газа выросло до 21 человек. Остается найти еще 20 жителей дома. Поиски продолжаются, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

СБОР ВЕЩЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАНОВЛЕН

Второго января в Челябинской области объявлен день траура. Прямо на улице, во дворе разрушенного дома епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий провел молебен по погибшим. Священник призвал молиться и за умерших, и за живых. Последним тоже непросто: десятки семей потеряли жилье, имущество, документы. С пострадавшими круглые сутки разговаривают психологи.

Сбор вещей, еды, медикаментов от населения полностью остановлен. Власти области заявили, что штаб помощи потерпевшим уже обеспечен всем необходимым.

Губернатор Челябинской области открыл личный прием в помещении ближайшей школы. Обратиться за помощью к нему может любой житель города, но исключительно по вопросам ЧП. Тут же жителям города помогают восстановить пропавшие документы, решить вопрос с временным размещением в общежитии города или на съемной квартире.

МЧС: ЖИТЬ В УЦЕЛЕВШИХ ПОДЪЕЗДАХ МОЖНО

Тем временем строители закончили обрабатывать материал, собранный диагностическим комплексом «Стрела-П». И пришли к выводу, что пострадавший от взрыва дом пригоден для проживания. Сносить его не будут, а укрепят, отремонтируют.

— Все подъезды дома, за исключением разрушенного седьмого, пригодны для проживания, — сообщает пресс-служба ЧМС России. — Но на время разбора завалов решено эвакуировать жильцов еще одного, пятого подъезда.

Первые жильцы рухнувшего подъезда заходят в свои квартиры

Сегодня после обеда в сопровождении спасателей жильцы подъездов, которые расположены по соседству с разрушенным, смогли вернуться домой и забрать вещи первой необходимости.

После обеда разбор завалов снова приостановлен из-за угрозы обрушения стен.

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