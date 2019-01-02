«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» приняли совместное решение начать первые домашние встречи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ. Причиной стало обрушение дома в Магнитогорске.
— «Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг — последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным, — говорится в официальном сообщении на сайте хоккейного клуба «Трактор».
«Трактор» всю домашнюю серию матчей проведет с траурными повязками.
— Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.
Домашние матчи «Трактора»:
4 января. «Трактор» — «Амур» (Хабаровск)
6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)
9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань)
Домашние матча магнитогорского «Металлурга»:
5 января. «Металлург» — «Торпедо» (Нижний Новгород)
7 января. «Металлург» — «Адмирал» (Владивосток)
11 января. «Металлург» — «Динамо» (Минск)
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