«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках

2 Янв. 2019 2019-01-02T21:59:07+03:00

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Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» приняли совместное решение начать первые домашние встречи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ. Причиной стало обрушение дома в Магнитогорске.

— «Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг — последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным, — говорится в официальном сообщении на сайте хоккейного клуба «Трактор».

«Трактор» всю домашнюю серию матчей проведет с траурными повязками.

— Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.

Домашние матчи «Трактора»:

4 января. «Трактор» — «Амур» (Хабаровск)

6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)

9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань)

Домашние матча магнитогорского «Металлурга»:

5 января. «Металлург» — «Торпедо» (Нижний Новгород)

7 января. «Металлург» — «Адмирал» (Владивосток)

11 января. «Металлург» — «Динамо» (Минск)

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