2019-01-02T21:02:20+03:00
Происшествия

Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего

Безвести пропавшими числятся еще больше десяти человек
Андрей АБРАМОВ
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Работы на месте обрушения продолжаются третьи сутки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиРаботы на месте обрушения продолжаются третьи сутки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске продолжается. На третьи сутки по данным МЧС извлечено 28 тел погибших. Под завалами могут находится еще 13 человек. До тех пор пока тело не найдут под руинами, человек числится безвести пропавшим.

Администрация губернатора Челябинской области сообщает, что всего в подъезде прописаны 133 человека. 86 живы и еще пять госпитализированы. В моргах, куда с места завалов ежечастно отъезжает катафалк, продолжается опознание тел.

На третьи сутки жильцам соседних подъездов разрешили зайти в свои квартиры, чтобы взять вещи. Настоящим чудом стало спасения из-под обломков десятимесячного мальчика. Его экстренно транспортировали в Москву. Также из-под завалов достали живую кошку и попугая.

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Спасательная операция на месте обрушения в Магнитогорске.На месте частично разрушенного от взрыв газа дома, продолжаются спасательные работы

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