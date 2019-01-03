2019-01-03T06:57:05+03:00
Происшествия

Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса

Их сопроводят туда психологи
Андрей АБРАМОВ
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31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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МЧС сообщило, что 3 января разрешат жильцам пятого, шестого и восьмого подъездов попасть в квартиры дома на Карла Маркса, 164. 31 декабря здесь взорвался бытовой газ и рухнул целый пролет — седьмой подъезд.

— Жители получат два получасовых окна, чтобы попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи. Люди будут в сопровождении спасателей и психологов, полицейских и администрации города, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Из-под завалов пока извлечено 37 тел. Еще несколько человек могут находится под обломками. СК установил, что газовое оборудование в доме не проверяли более полугода.

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«Во взорванном доме обнаружили гексоген», «разыскивается подозреваемый в теракте в Магнитогорске», «в городе с боем ликвидировали террористов, перевозивших взрывчатку на Газели»... Только что созданные аккаунты от имени местных жителей в соцсетях разгоняют откровенную ересь, ее подхватывают, раскручивают до уровня сенсации и даже подают как новость отдельные СМИ... (читать далее)

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