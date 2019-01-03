37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
МЧС России сообщает, что утром 3 января из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске достали 37 тело погибшего. Спасательная операция на месте обрушения подъезда продолжалась всю ночь. По подсчетам оперативного штаба, под завалами остались всего несколько человек.
31 декабря в Магнитогорске на улице Карла Маркса взорвался бытовой газ. Взрывная волна обрушила целый пролет дома. Под руинами оказались десятки человек. СК обследовал дом на наличие взрывчатых веществ и ничего не обнаружили.
Тем временем в Москве врачи лечат десятимесячного Ваню Фокина. Младенца достали на второй день поисковой операции. Его спасение называют чудом.
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