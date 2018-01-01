Трагедия в Магнитогорске: спасательная операция продолжается

Вторые сутки в центре Магнитогорска продолжается разбор завалов. В шесть утра 31 декабря здесь обрушился целый подъезд в жилом доме. Где-то на нижних этажах дома рванул бытовой газ.

Фотографии с места событий не для слабонервных. От подъезда, по сути, осталась одна стена. На подоконниках все еще зеленеют цветочки, лежат личные вещи… А хозяева многих квартир — под завалами. Вчера их высота доходила до уровня второго этажа. Сейчас вряд ли разобрана половина.

Работали продолжались всю новогоднюю ночь. Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области

К полудню вторника, 1 января, из-под завалов достали 12 магнитогорцев. Семеро взрослых — мертвыми. Еще пять человек оказались живыми. олько что из-под завалов достали грудного мальчика Ваню Фокин. В то утро он спал в своей детской кроватке. Мама мальчика и его трехлетний братик были эвакуированы вчера, так как спали в соседней комнате, которая уцелела.

В больнице быстро пошел на поправку 13-летний Сережа Гаврилов. У парня обморожение стоп, травмы на бедре, голове. Вчера вечером парня навестил Владимир Путин, а сегодня глава региона Владимир Дубровский подарил парню обещанный президентом новенький ноутбук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684860" frameborder="0"></iframe> МЧС показало видео спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

Самый тяжелый из пострадавших — гражданин Таджикистана. Он провел под завалами семь часов. У 36-летнего мужчины переломаны ребра, разрыв селезенки и пневмоторакс. Но ему сделали операцию, и прогноз утешительный.

— Остальные больные находятся в состоянии средней тяжести. У них различные травмы, переломы, ушибы. У женщины 46 лет реактивный психоз и отравление угарным газом. Сейчас психологи и психиатры работают с родственниками и пациентами, — рассказала приехавшая на место глава минздрава России Вероника Скворцова.

Согласно официальной статистике, под завалами остаются 36 человек, среди них — семь детей. Из-за угрозы нового обрушения сегодня утром спасатели решили демонтировать полы и стены полуразрушенных квартир, которые нависли над завалами.

— Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, — заявил с утра глава МЧС России Евгений Зиничев.

Мемориал на месте трагедии.Фото: СОЦСЕТИ

Демонтаж начнут с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Чтобы никто вокруг не пострадал, на 40 метров расширена территория оцепления. Спасателей будут поднимать в люльке на кране и они будут срезать нависающие конструкции. Такая работа может занять почти сутки. На это время полномасштабный разбор завалов приостановлен — это слишком опасно и для спасателей, и для тех, кто, возможно, еще ждет помощи под бетонными плитами.

Губернатор Челябинской области распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске. В этот день по всей области будут приспущены государственные флаги. Организациям, учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684861" frameborder="0"></iframe> Спецзаявление губернатора Челябинской области.

Тем временем во дворе дома, где вчера утром обрушился целый подъезд, появился народный мемориал. Жители Магнитогорска несут сюда цветы и игрушки.

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