Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:12:54+03:00

На Коньках хоккеист Малкин выгравировал слова поддержки родному городу. Фото: кадр с видео

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Евгений Малкин вышел на лед в коньках, на которых написал слова поддержки пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске. В результате случилось обрушения подъезда — погибли не менее 37 человек. В «траурных» коньках хоккеист отыграл матч «Питтсбурга» против «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Сегодня вечером коньки Евгения Малкина имеют специальное послание в поддержку всех, кто пострадал в результате смертельного взрыва в его родном городе Магнитогорске, — сообщает пресс-служба Pittsburgh Penguins.

«Магнитогорск, мы с тобой», «Магнитогорск всегда в моем сердце» — написано на коньках Малкина.

Сам Евгений родился в Магнитогорске и в юности играл за местный ХК «Металлург».

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