Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

Евгений Малкин вышел на лед в коньках, на которых написал слова поддержки пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске. В результате случилось обрушения подъезда — погибли не менее 37 человек. В «траурных» коньках хоккеист отыграл матч «Питтсбурга» против «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Сегодня вечером коньки Евгения Малкина имеют специальное послание в поддержку всех, кто пострадал в результате смертельного взрыва в его родном городе Магнитогорске, — сообщает пресс-служба Pittsburgh Penguins.

«Магнитогорск, мы с тобой», «Магнитогорск всегда в моем сердце» — написано на коньках Малкина.

Сам Евгений родился в Магнитогорске и в юности играл за местный ХК «Металлург».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото (подробности)

Коньки Малкина. Tonight, Evgeni Malkin s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia. The rough translation on each skate is Magnitogorsk we are with you and Magnitogorsk you are in my heart . https://t.co/abojfJprvM