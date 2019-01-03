Власти утвердили новые размеры компенсации пострадавшим от обрушения в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске. Миллион рублей получат члены семей погибших. 400 тысяч рублей получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. 200 тысяч рублей — тем, у кого врачи диагностируют легкий вред здоровью
Также назван размер компенсации в связи с утратой имущества первой необходимости:
500 000 рублей — на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
400 000 рублей — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
300 000рублей — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
50 000 рублей — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного
50 000 рублей — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником
10 000 рублей — единовременная материальная помощь (на человека)
31,5 тыс рублей — на организацию похорон одного человека
Также всем пострадавшим будет куплено новое жилье.
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