Власти утвердили новые размеры компенсации пострадавшим от обрушения в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:27:13+03:00

Назван новый размер компенсации пострадавшим в Магнитогорске. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Деньги получат даже те, кто не был прописан в доме

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске. Миллион рублей получат члены семей погибших. 400 тысяч рублей получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. 200 тысяч рублей — тем, у кого врачи диагностируют легкий вред здоровью

Также назван размер компенсации в связи с утратой имущества первой необходимости:

500 000 рублей — на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

400 000 рублей — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

300 000рублей — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

50 000 рублей — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного

50 000 рублей — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником

10 000 рублей — единовременная материальная помощь (на человека)

31,5 тыс рублей — на организацию похорон одного человека

Также всем пострадавшим будет куплено новое жилье.

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