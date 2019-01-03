Тела из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают каждый час

Возле злосчастного дома на Карла Маркса в Магнитогорске леденеет гора гвоздик. Идет четвертый день поисковой операции, но спасатели и врачи говорят: найти кого-то живым уже не получится. Мимо стихийного мемориала мужики несут носилки с очередным черным пакетом. К утру 3 января из-под завалов достали уже 37 тел. Погибших достают ежечастно. Людей находят парами: муж и жена, мать и дочь...

Ранним утром 31 декабря в десятиэтажке взорвался бытовой газ. Обрушился целый пролет подъезда. Большинство выживших достали в первые часы. Людей снимали с балконов автокранами.

Спасательная операция в Магнитогорске: день 3.Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек. Под завалами ещё могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается

Из уст в уста по стране передают историю о «целованном Богом младенце» Ване Фокине. Десятимесячный ребенок провели в саркофаге из груды камней 36 часов. Его головка была зажата дверями шкафа. Несмотря на тяжелые травмы — мальчик выжил. Его отыскал спасатель Петр Гриценко во время очередной минуты тишины на месте разбора завалов.

За Ваней экстренной прилетел спецборт из Москвы и доставил его в столичную клинику. Мальчика выхаживают лучшие врачи и дают оптимистичный прогноз.

Тела достают каждый час.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

СПАСАТЕЛИ СПЯТ ПО ДВА ЧАСА И СНОВА НА ЗАВАЛЫ

С места обрушения ежечасно в рейс отправляются самосвалы со строительным мусором. Рейс сделали уже сотню машин, но конца и края разрушениям не видно.

— Люди спят по два-три часа, мы просто не возьмем на себя ответственность кого-то дать вам, — отвечают в региональном МЧС на просьбу «КП» побеседовать с кем-то из спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

Между тем, специалисты обследовали многоэтажку и дали заключение: уцелевшие подъезды безопасны для проживания. Однако жильцов граничащих с обрушением квартир пускают в дом только пару раз в день. Каждую семью сопровождает отряд: спасатели, психологи и полиция.

В спортивном зале ближайшей к дому школу организован оперативный штаб. Сотрудники миграционной делают людям новые паспорта — все бесплатно и в кратчайшие сроки.

В плотном вязанном свитере по залу ходит губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Магнитогорск для него — родной город. Сюда он приехал в конце декабря, чтобы провести праздники с семьей, но все дни приезжает на место ЧП и работает. За скромной школьной партой губернатор ведет многочасовой прием: выслушивает жителей обрушившегося дома и тут же выдает чиновникам поручения.

В ближайшей к дому школе работает оперативный штаб, где помогают выжившим жителям. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ И ТРАУРНЫЕ КОНЬКИ

Несмотря на то, что траур 2 января был объявлен лишь в Челябинской области, на трагедию откликается вся страна. Даже страшно оттого что название Магнитогорск обрело дополнительный смысл, как в свое время Кемерово.

Хотя власти неоднократно повторили, что собирать пострадавшим ничего не нужно — все предоставят, люди уже несколько суток приносят в школу вещи и воду. На благотворительном счете, который местная администрация открыла, дабы противостоять толпам мошенников, которые сейчас наверняка захотят нажиться на трагедии, переведено несколько миллионов рублей. Также власти объявили, что семьям погибших выделят компенсацию в миллион рублей. Всем пострадавшим обещали новые квартиры за счет бюджета. А пока готовы поселить в общежитии или выдавать деньги на подънаем.

С экрана «Первого» Дмитрий Нагиев рассказал историю выжившего Вани Фокина. Вся студия также почтила память минутой молчания. Челябинские хоккейные клубы ближайшие матчи наденут траурные повязки в знак памяти. А уроженец Магнитогорска топовый игрок NHL Евгений Малкин нанес на свои коньки специальную гравировку со словами поддержки пострадавшим.

В городе начались разговоры с предложениями увековечить память о трагедии. Инициативу поддержали пару тысяч челвоек. Жители предложили построить неподалеку от места происшествия часовню. А еще назвать одну из улиц именем спасенного 11-месячного Вани Фокина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684972" frameborder="0"></iframe> Световой столб у народного мемориала в Магнитогорске.Видео: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Вместе с тем нашлись десятки желающих поднять на трагедии хай. В соцсетях разлетаются фейковые видео и истории о ЧП. Анонимы стали активно продвигать версию теракта. Хотя ее в первые сутки отвергло ФСБ, следственный комитет еще раз обследовал место на предмет следов взрывчатки — ничего не обнаружено. Но кто-то очень хочет, чтобы люди боялись. Поэтому сумел связать воедино взрыв маршрутки на соседней улице и обрушения дома.

4 января должны начаться первые похороны погибших. Однако есть информация, что следователи против этого. Сначала хотят заключение судмедэкспертов обо всех погибших и только потом хоронить.

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