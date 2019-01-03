Родственники погибших в Магнитогорске рассказали, что из моргов не отдают тела

Погибших от взрыва бытового газа в Магнитогорске могут похоронить в один день. Первоначально дата была назначена на 4 января. Однако родственники погибших сообщили корреспонденту «КП-Челябинск», что морги не спешат выдавать тела.

— Следственый комитет не разрешает забирать тела. Не исключено, что всех погибших будут хоронить в один день. Экспертизы еще не окончены. Морги переполнены: в праздники итак много тел скапливается, а тут еще столько жертв! Опознали пока только 22 человека, а вытащили под 40. У некоторых даже не могут определить пол, — сообщил один из родственников погибших.

31 декабря в Магнитогорске взорвался бытовой газ в жилой десятиэтажке. Рухнул пролет дома. Под завалами оказались десятки человек. К утру 3 января достали 37 тел. Надежды найти кого-то живым не остается. Последними, кого доставали из-под завалов были домашние животные.

Тем временем вся страна следит за здоровьем младенца Вани Фокина. Крохотного малыша достали из-под груды камней на второй день поисковой операции. Его услышала поисковая собака, а затем и спасатели. С тяжелейшими травмами ребенка транспортировали в Москву.

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