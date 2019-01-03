2019-01-03T09:20:13+03:00
Происшествия

Родственники погибших в Магнитогорске рассказали, что из моргов не отдают тела

Жертв трагедии предлагают похоронить в один день
Ульяна ШЕВЧЕНКОАндрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске не могут начать хоронить жертв трагедии.В Магнитогорске не могут начать хоронить жертв трагедии.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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Погибших от взрыва бытового газа в Магнитогорске могут похоронить в один день. Первоначально дата была назначена на 4 января. Однако родственники погибших сообщили корреспонденту «КП-Челябинск», что морги не спешат выдавать тела.

— Следственый комитет не разрешает забирать тела. Не исключено, что всех погибших будут хоронить в один день. Экспертизы еще не окончены. Морги переполнены: в праздники итак много тел скапливается, а тут еще столько жертв! Опознали пока только 22 человека, а вытащили под 40. У некоторых даже не могут определить пол, — сообщил один из родственников погибших.

31 декабря в Магнитогорске взорвался бытовой газ в жилой десятиэтажке. Рухнул пролет дома. Под завалами оказались десятки человек. К утру 3 января достали 37 тел. Надежды найти кого-то живым не остается. Последними, кого доставали из-под завалов были домашние животные.

Тем временем вся страна следит за здоровьем младенца Вани Фокина. Крохотного малыша достали из-под груды камней на второй день поисковой операции. Его услышала поисковая собака, а затем и спасатели. С тяжелейшими травмами ребенка транспортировали в Москву.

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На видео спасатели заметили значительное проседание крыши. Она могла обрушиться в любой момент. Снизу заметить проседание было практически невозможно. Решили приостановить разборы завалов, пока не устранят эту опасность. (читать далее)

В Магнитогорске житель рухнувшего дома из-под завалов пытался выйти на связь

Надежду вселяли данные на странице в Дмитрия Крмелева. Дима пытался выйти на связь, спустя семь часов после взрыва. Об этом свидетельствует запись на его страничке во «ВКонтакте»: «Заходил 31 декабря в 11:50» и значок мобильного телефона. Но как это возможно?! (подробности)

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Гараж находится недалеко от дома. Когда я туда пришел у меня земля затряслась под ногами. Я подумал у кого-то в гаражах взорвались баллоны с газом. Я не торопясь, почистил снег, прогрел машину и поехал домой. (далее)

Последствия обрушения дома в Магнитогорске с дрона.Автор видео: Артем Ибрагимов.

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