Сотрудники колоний Магнитогорска развернули полевые кухни для спасателей на месте обрушения дома
На месте обрушения дома в Магнитогорске работают свыше полутора тысяч сотрудников экстренных служб. Спасатели спят по два-три часа и снова отправляются на завалы. Поддержку поисковикам решил оказаться ГУФСИН Челябинской области. Сотрудники местных колоний привезли полевую кухню и круглосуточно готовят горячее питание.
Также поисковиков кормят представители местной епархии и администрации.
— Питание организовано силами администрации города Магнитогорска и Челябинской области совместно с волонтерскими и благотворительными организациями. Задействован личный состав подразделений магнитогорского куста, — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.
Разбор завалов продолжается четвертые сутки. Извлечено 37 тел.
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