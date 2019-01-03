2019-01-03T09:36:04+03:00
Происшествия

Сотрудники колоний Магнитогорска развернули полевые кухни для спасателей на месте обрушения дома

Горячее питание готовят круглосуточно
Андрей АБРАМОВ
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Каждый день нужно кормить 1500 человек. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской областиКаждый день нужно кормить 1500 человек. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области
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На месте обрушения дома в Магнитогорске работают свыше полутора тысяч сотрудников экстренных служб. Спасатели спят по два-три часа и снова отправляются на завалы. Поддержку поисковикам решил оказаться ГУФСИН Челябинской области. Сотрудники местных колоний привезли полевую кухню и круглосуточно готовят горячее питание.

Также поисковиков кормят представители местной епархии и администрации.

— Питание организовано силами администрации города Магнитогорска и Челябинской области совместно с волонтерскими и благотворительными организациями. Задействован личный состав подразделений магнитогорского куста, — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

Разбор завалов продолжается четвертые сутки. Извлечено 37 тел.

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