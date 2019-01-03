2019-01-03T10:57:42+03:00
Происшествия

Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске

Из-под завалов достали труп женщины
Сергей УФИМЦЕВ
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Разбор завалов продолжается. Фото: МЧС.Разбор завалов продолжается. Фото: МЧС.
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Спасатели достали из-под завалов тело женщины. Число погибших в магнитогорской трагедии увеличилось до 38. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тело сначала увезут на судмедэкспертизу, а потом передадут родственникам. Напомним, хоронить жертв трагедии начнут с 4 января. В этот день планируют похоронить шесть человек. 5 января похоронят девять, а 7 числа — еще одного.

Разбор завалов продолжается. Под ними могут находиться еще три человека.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в Магнитогорске по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд в многоэтажке. Основная версия ЧП — взрыв бытового газа.

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