Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:57:42+03:00

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Спасатели достали из-под завалов тело женщины. Число погибших в магнитогорской трагедии увеличилось до 38. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тело сначала увезут на судмедэкспертизу, а потом передадут родственникам. Напомним, хоронить жертв трагедии начнут с 4 января. В этот день планируют похоронить шесть человек. 5 января похоронят девять, а 7 числа — еще одного.

Разбор завалов продолжается. Под ними могут находиться еще три человека.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в Магнитогорске по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд в многоэтажке. Основная версия ЧП — взрыв бытового газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

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