Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
Спасатели достали из-под завалов тело женщины. Число погибших в магнитогорской трагедии увеличилось до 38. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Тело сначала увезут на судмедэкспертизу, а потом передадут родственникам. Напомним, хоронить жертв трагедии начнут с 4 января. В этот день планируют похоронить шесть человек. 5 января похоронят девять, а 7 числа — еще одного.
Разбор завалов продолжается. Под ними могут находиться еще три человека.
Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в Магнитогорске по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд в многоэтажке. Основная версия ЧП — взрыв бытового газа.
Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера
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