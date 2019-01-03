2019-01-03T19:18:51+03:00
Происшествия

Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев

Сформированы бригады спасателей, которые занимаются вызволением животных
Андрей АБРАМОВ
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Спасатели достают животных на месте обрушения в Магнитогорске.Спасатели достают животных на месте обрушения в Магнитогорске.Фото: кадр с видео
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Спасательная операция на месте обрушения дома в Магнитогорске подошла к концу: достали 39 тел. Теперь МЧС сообщило, что попытается вызволить животных, которые оказались под завалами. Удивительно, но домашних кошек и собак находят живыми.

— Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать. Они же тоже живые, — рассказал заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Спасение собаки из-под завалов в Магнитогорске.

Буквально вечером 2 января из-под завалов достали собаку. Известно, что хозяйка очень давно просила спасателей отыскать ее терьера, но этого нельзя было сделать по причинам безопасности. Наконец питомца извлекли. Пса повезли в ветклинику.

МЧС приступило к спасению животных из-под завалов дома в Магнитогорске.

Ранее из-под завалов достали живую кошку, которую сейчас выхаживают ветеринары. Ее хозяева погибли. Также обнаружили попугайчика. Ему тоже пришлось найти новых хозяев.

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Достали собаку.

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