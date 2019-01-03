Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:18:51+03:00

Спасатели достают животных на месте обрушения в Магнитогорске. Фото: кадр с видео

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Спасательная операция на месте обрушения дома в Магнитогорске подошла к концу: достали 39 тел. Теперь МЧС сообщило, что попытается вызволить животных, которые оказались под завалами. Удивительно, но домашних кошек и собак находят живыми.

— Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать. Они же тоже живые, — рассказал заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685035" frameborder="0"></iframe> Спасение собаки из-под завалов в Магнитогорске.

Буквально вечером 2 января из-под завалов достали собаку. Известно, что хозяйка очень давно просила спасателей отыскать ее терьера, но этого нельзя было сделать по причинам безопасности. Наконец питомца извлекли. Пса повезли в ветклинику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685034" frameborder="0"></iframe> МЧС приступило к спасению животных из-под завалов дома в Магнитогорске.

Ранее из-под завалов достали живую кошку, которую сейчас выхаживают ветеринары. Ее хозяева погибли. Также обнаружили попугайчика. Ему тоже пришлось найти новых хозяев.

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