Поиски людей под завалами в Магнитогорске окончены: в списке погибших 39 человек

Спасатели прекратили поиски людей под завалами на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Сегодня, 3 января, из-под плит достали тело последнего, 39-го погибшего. Это женщина, сообщили в МЧС.

— Под завалами больше никого нет, поиски окончены, — заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Остается неизвестной судьба еще двух человек. Судя по всему, их попросту не было дома в момент трагедии. Но на связь они так и не вышли.

Спасатели разгребали завалы четверо суток. Фото: МЧС

Всего же из-под завалов извлекли 45 человек. Среди спасенных — 10-месячный малыш Ваня Фокин. Он пробыл под плитами больше суток. Ребенка спасло одеяло, в которое он был укутан. Мальчика доставили спецбортом в Москву. Сегодня его навестила глава минздрава РФ Вероника Скворцова. Врачи оценивают его состояние как стабильное с небольшими улучшениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685010" frameborder="0"></iframe> Спасённого в Магнитогорске Ванечку навестила министр здравоохранения.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Спасательные работы продолжались четверо суток. Основная версия ЧП — взрыв газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685011" frameborder="0"></iframe> Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

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