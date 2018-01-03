2019-01-03T17:38:10+03:00
Происшествия

Поиски людей под завалами в Магнитогорске окончены: в списке погибших 39 человек

Спасательная операция в обрушившемся доме на пр. Карла Маркса,164 завершена
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Поиск людей под завалами окончен. Фото: МЧС.Поиск людей под завалами окончен. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Спасатели прекратили поиски людей под завалами на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Сегодня, 3 января, из-под плит достали тело последнего, 39-го погибшего. Это женщина, сообщили в МЧС.

— Под завалами больше никого нет, поиски окончены, — заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Остается неизвестной судьба еще двух человек. Судя по всему, их попросту не было дома в момент трагедии. Но на связь они так и не вышли.

Спасатели разгребали завалы четверо суток. Фото: МЧС

Спасатели разгребали завалы четверо суток. Фото: МЧС

Всего же из-под завалов извлекли 45 человек. Среди спасенных — 10-месячный малыш Ваня Фокин. Он пробыл под плитами больше суток. Ребенка спасло одеяло, в которое он был укутан. Мальчика доставили спецбортом в Москву. Сегодня его навестила глава минздрава РФ Вероника Скворцова. Врачи оценивают его состояние как стабильное с небольшими улучшениями.

Спасённого в Магнитогорске Ванечку навестила министр здравоохранения.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Спасательные работы продолжались четверо суток. Основная версия ЧП — взрыв газа.

Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой. (подробности)

«Мы выбрались, а через секунду комната ушла вниз»: мама с дочкой чудом спаслись при взрыве газа в Магнитогорске

Отец семейства погиб при обрушении, потому что спал в другой комнате. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хоровод в день траура: управляющая компания устроила праздник, когда Челябинская область скорбела по жертвам обрушения в Магнитогорске
Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части
Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры