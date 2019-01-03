Спасателю, который вытащил из-под завалов в Магнитогорске младенца, подарили чудом уцелевшую икону

Когда слышишь о таких людях, понимаешь: все в этом мире не случайно. Хотите называйте это божьим провидением или судьбой. 31 декабря подполковника Гриценко, который возглавляет управление центра спасательных операций особого риска «Лидер», вместе с коллегами перебросили из Москвы в Магнитогорск. Чтобы спустя 36 часов после обрушения десятиэтажки Гриценко вытащил из-под каменного саркофага обломков младенца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

Дома у 34-летнего Петра семья: жена и трое детей. Сам он родом из небольшого села Ильинка в Хабаровском крае. В МЧС Гриценко был капитаном команды по спасательному пятиборью, занимался физическим воспитанием новобранцев, а также возглавлял водолазный отдел.

За время службы работал на таких громких катастрофах, как авария на Саяно-Шушинской ГЭС, крушение теплохода «Булгария», крушение «Сухой Суперджет 100» в горах, а позже — самолета AIRBUS А320 в Индонезии, самолета AIRBUS А321 в Египте, Ил-76 в Иркутске и Ту-154 в акватории Черного моря.

А вот как сам Гриценко рассказывал о спасении десятимесячного Вани Фокина в Магнитогорске:

— Объявили минуту тишины. Как вдруг один из моих коллег Андрей Вальман услышал слабый детский плач. Когда Андрей говорил нам: «Тихо!», ребенок тоже затихал. Мы поняли, что он реагирует на его голос. Чтобы понять, где именно он находится, мы принесли телевизионную звуковую систему поиска. Это такая удочка с видеокамерой, которая позволяет услышать и увидеть все, что происходит в завале. Мы разбирали деревяшки, резали их, ставили крепежи, чтобы избежать обрушения. Сначала из-под завала показался диван. Мы его отодвинули и увидели часть детской кроватки, заваленную кусками линолеума. Когда его разрезали, показалось детское личико.

Спасатель рассказал, как доставали одиннадцатимесячного мальчика из-под обломков .twitter.com/RT_russian

По словам Гриценко, мальчик выжил, благодаря тому, что был укутан, лежал на матраце в памперсе, а от холодной плиты его отделяло детское одеяло. Голова ребенка была зажата дверцами шкафа, через которые проходил воздух.

Другое чудо пользователи соцсетей сочли добрым знаком. На стене квартиры обрушившегося дома осталась висеть икона. Образ Божией Матери «Семистрельная» заметили на десятом этаже. Этому лику молятся о мире, разрешении конфликтов, прекращении ссор и неурядиц, о спокойствии в семье, во время сложных тяжб.

Фото: Магнитогорская епархия.

Спасатели сняли икону и отдали ее священникам, которые дежурят на месте трагедии также с первого дня: проводят службы, помогают пострадавшим духовно и кормят сотрудников экстренных служб с полевой кухни. Об иконе рассказали епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию и тот решил подарить образ Петру.

— Епископ пожелал главе многодетной семьи Петру Гриценко Божией помощи, чтобы как можно меньше было у него работы, касающейся помощи в трагических и тяжелых ситуациях. И даже если такая работа случится, чтобы Богородица освящала труды Петра и его соратников, — рассказали в Магнитогорской епархии.

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