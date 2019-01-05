2019-01-05T18:28:24+03:00
Общество

Жильцов двух подъездов обрушившегося дома в Магнитогорске пустят в квартиры 6 января

Люди смогут забрать необходимые вещи
Сергей УФИМЦЕВ
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Фото: Артем Ибрагимов.Фото: Артем Ибрагимов.
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Жители пятого и шестого подъездов дома на пр. Карла Маркса, 164 смогут попасть в свои квартиры с 10 часов 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

— Люди смогут забрать вещи первой необходимости, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в это же время начнется пробный пуск горячей воды в дом.

Напомним, взрыв прогремел в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился седьмой подъезд десятиэтажного дома. В списке погибших 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Идет следствие. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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