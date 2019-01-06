2019-01-06T07:55:27+03:00
Происшествия

В Магнитогорске эвакуировали людей из-за «запаха газа»

Экстренные службы будили людей в 4:30 утра
Сергей УФИМЦЕВ
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Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.comФото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com
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Жители Магнитогорска сообщают об эвакуации людей ранним утром 6 января по адресу ул. Труда, 14. Со слов очевидца, кто-то из жильцов позвонил в экстренные службы, потому что он якобы почувствовал запах газа.

«Это был алкаш из нашего подъезда. Его домой не пускала жена, вот ему и «почудилось», пишут местные жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Примерно в 4:30 утра на место прибыли пожарные и начали обходить квартиры. Люди оделись и вышли на улицу.

«Спасибо пожарным — усадили всех детей в свою машину, пока проверяли подъезд», пишут очевидцы.

Утечки газа не обнаружили, жильцов быстро отпустили по квартирам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области пока не удается получить официальную информацию об эвакуации людей.

Напомним, из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в Магнитогорске по адресу пр. Карла Маркса, 164. Трагедия случилась 31 декабря в 6 часов утра. Погибли 39 человек.

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