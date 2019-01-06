Жители дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске согласились вернуть газоснабжение

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:21:50+03:00

Такое решение они приняли на общедомовом собрании

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В квартиры пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске вернут газоснабжение. За это проголосовали сами жильцы на общем собрании, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

С 6 января в доме запустили лифты. Также сегодня коммунальщики провели пробный пуск горячей воды. В квартирах есть электричество и отопление.

Тем не менее, жильцы просят власти полностью расселить дом. Люди боятся жить здесь. К тому же, наверняка после трагедии цены на квартиры в этом доме сильно упадут.

Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.