Жители дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске согласились вернуть газоснабжение
В квартиры пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске вернут газоснабжение. За это проголосовали сами жильцы на общем собрании, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
С 6 января в доме запустили лифты. Также сегодня коммунальщики провели пробный пуск горячей воды. В квартирах есть электричество и отопление.
Тем не менее, жильцы просят власти полностью расселить дом. Люди боятся жить здесь. К тому же, наверняка после трагедии цены на квартиры в этом доме сильно упадут.
Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
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