Дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва, признали безопасным для проживания

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:32:57+03:00

По мнению экспертов, в уцелевшей части дома можно жить. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

После демонтажа разрушенных подъездов жители смогут вернуться в свои квартиры

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Эксперты компании «Магнитогорский гипромез» дали заключение о состоянии многоэтажки на пр. Карла Маркса, 164, где обрушился подъезд. По данным специалистов, дом пригоден для проживания. Результаты исследования опубликовали на сайте городской администрации.

Специалисты следили за состоянием дома с 1 января. Установили маяки на цокольной части здания в районе температурных швов — смещений не выявили. Маяки закрепили также на стыках наружной несущей и поперечных стен в 6-ом подъезде, с 7 по 9 этажи. Движений нет.

После жалоб жильцов 3-го и 4-го подъездов на появившиеся трещины в квартирах, проверили и эти помещения. Смешений тоже не выявлено.

Как только демонтирут разрушенные подъезды, эксперты проведут повторное обследование. Пока идут работы, жильцам 5-го и 6-го подъездов нужно будет подыскать временное жилье.

— Эти меры приняты с целью безопасности на время демонтажа 7 и 8 подъездов. Сейчас жильцы могут забрать вещи первой необходимости из своих квартир, для этого нужно подойти к сотруднику МЧС и предоставить документ, удостоверяющий личность, — объяснил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС с 8 января будет работать в мэрии по проспекту Ленина, 72, с 08:30 до 17:30.

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