В Магнитогорске 403 жителя разрушенного дома нуждаются в новом жилье

В администрации Магнитогорска каждый день идут приемы жителей дома №164 по пр. Карла Маркса. В понедельник, 7 января, глава года Сергей Бердников проведет прием в спортзале школе №14 с 15.00 до 16.00. А с 8 января встречи с мэром будут назначаться в здании городской администрации: скоро дети выйдут на учебу, здание школы нужно подготовить.

Главный вопрос тех, кто лишился жилья и имущества, — кров над головой. Областные власти гарантировали всем им новые квартиры. Людям положны компенсации.

15 ТЫСЯЧ НА СЪЕМ ЖИЛЬЯ

По предварительным данным, в жилье нуждаются 403 человека. Пока же пострадавшие могут жить в пунктах временного размещения или снимать жилье на деньги, которые им выделили власти.

Арендовать квартиры решили 27 семей. Каждая из них получит до 15 тыс руб на оплату аренды. Деньги будут выплачиваться ежемесячно, один квартал.

В пунктах временного размещения зарегистрирован 21 человек, по факту проживает 16.

ЗДЕСЬ ТЯЖЕЛО ОСТАВАТЬСЯ...

Однако жители и других подъездов пострадавшего дома требуют их расселить. Люди говорят о трещинах в стенах и на потолке, опасаются, что дом поведет. Они заявляют, что квартиры после трагедии упали в цене и продать их будет невозможно. Им тяжело оставаться в доме и морально, ведь страшная трагедия произошла в нескольких шагах. Петицию с требованием расселения подписали более 4,5 тыс человек.

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