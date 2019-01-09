Мария Захарова «прорекламировала» саммит БРИКС в Челябинске фото в Instagram

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:39:26+03:00

Мария Захарова начинает подготовку к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала в своем Instagram снимок. В кадре элегантные валенки с вышивкой «Альянс БРИКС». Это организация занимается международными связями гражданского общества и культурным обменов в рамках содружества.

— Начался ударный год подготовки к проведению в России саммита БРИКС — Челябинск-2020. Работаем, — написала под снимком Захарова.

В комментариях пользователям приглянулись валенки.

— Коли саммит в Челябинске да еще и зимой — точно валенки нужны, — написал один комментатор.

На самом деле международный саммит стран ШОС и БРИКС пройдет в Челябинске в теплое время года.

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