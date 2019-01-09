Герои-спасатели навестили малыша Ваню Фокина в больнице

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:40:35+03:00

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9 января в столичную клинику, где выхаживают одиннадцатимесячного Ваню Фокина, пришли спасатель Петр Гриценко и врач Анатолий Чумичев. Первый вытащил ребенка из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, а его коллега первым осмотрел ребенка и донес мальчика до машины скорой.

Специалисты рассказали, что навестить Ваню хотели всем отрядом МЧС «Лидер», в котором несут службу. Но пока такой толпе в палату к ребенку не пускают. Склонившись над кроваткой, Гриценко взял мальчика за ручку.

— Выздоравливай, мой сладкий богатырь. — Мамочку слушайся. Мы за тобой следим. Все тебе привет передают. Весь «Лидер» за тобой, — сказал Петр.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома на Карла Маркса. Ваня пролежал под завалами 36 часов и только потом его плач услышали поисковики.