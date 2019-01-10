2019-01-10T09:38:41+03:00
Общество

МЧС России отслеживает выплаты пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске

Министерство настаивает: деньги должны прийти оперативно
Ольга АНТОНОВА
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Во дворе дома, где обрушился подъезд. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.Во дворе дома, где обрушился подъезд. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Руководство МЧС России будет отслеживать динамику выплат пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске. Об этом заявил первый замглавы министерства Александр Чуприян.

Напомним, ранним утром 31 декабря седьмой подъезд дома №164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске обрушил чудовищный взрыв. Трагедия унесла жизни 39 человек, в том числе, шестерых детей. Жилья лишились жители обрушенного седьмого и пострадавшего восьмого подъездов — всего 403 человека. Помогают обездоленным из разных источников: федерального, областного бюджетов. 100 млн руб выделены градообразующим прежприятием — ММК. Открыт благотворительный фонд. В который, например, только хоккеист и уроженец Магнитогорска Евгений Малкин перевел 4 млн руб.

Из федерального бюджета пострадавшим магнитогорцам уже выплатили 35 млн рублей, из регионального — 45 млн руб.

Накануне, 9 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим в результате ЧП выделено 147 млн руб. Лишившимся крова выплатят компенсации, исходя из 31 тыс 725 руб за квадратный метр. Сумма будет зависеть от площади занимаемой ранее квартиры.

В 52 квартиры дома, где обрушился подъезд, подан газ. Губернатор Борис Дубровский накануне заявил:

— Дальнейшая наша тактика: будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем — детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите, мы пошли им навстречу. Действуем максимально открыто. Заявления о том, что кто-то кулуарно провел экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей — это неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, будут учтены.

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