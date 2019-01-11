За пострадавшего при взрыве в Магнитогорске таджика дышит аппарат

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-11T13:50:35+03:00

В Челябинской областной клинической больнице опровергли служи о том, что пациент вышел из комы

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В Интернете множатся вести о том, что пострадавший 31 декабря при взрыве газа в жилом доме гражданин Таджикистана Шухрат Ульфатов вышел из комы и первым делом спросил о самочувствии жены и детей. Семья иностранного гражданина, напомним, погибла.

Молодой человек сразу после ЧП госпитализирован в Челябинск, в областную клиническую больницу, с тяжелой травмой легких. И вот он якобы уже общался с представителями таджикской диаспоры.

— Это ложь. Пациент в коме и не был. Он в стабильно-тяжелом состоянии. Он в сознании, но за него дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Представители Генконсульства Таджикистана побывали в больнице в первые дни после трагедии. Но и они с пациентом не говорили, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.

Проблема еще в том, что таджик плохо знает русский язык, и затруднена коммуникация с врачами. Но медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.

Кстати, в пятницу, 11 февраля, из магнитогорской больницы выписаны еще двое пострадавших при взрыве.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» женщина переведена на амбулаторное лечение, а травмированный мужчина продолжит реабилитацию в структуре своего комбината.

Сейчас в больницах Москвы и Челябинска остаются спасенный из-под завалов 10-месячный Ваня Фокин и гражданин Таджикистана.

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