Минстрой России: конструкция дома в Магнитогорске позволяет разделить его на две части

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-12T09:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Конструктивные особенности дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв и обрушился один подъезд, позволяют разделить здание на две самостоятельные части, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

— Если смотреть на температурный шов, то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло, — пояснил Волков.

Чиновник считает, что сегодня нужно демонтировать плиты, не повредив шестой подъезд, провести реконструктивные мероприятия, а потом утеплить стены и защитить стену фасадной конструкцией. Все эти работы будут сопровождаться непрерывным мониторингом состояния несущих конструкций дома.

Ранее специалисты рассказали о необходимости снести седьмой и восьмой подъезды, которые не подлежат восстановлению после ЧП, и разделить дом на две части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатель, вытащивший младенца из-под завалов в Магнитогорске: «Мальчика спасло одеялко»

На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах. (читать далее)

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото. «Мы соскочили, оделись, взяли паспорта и хотели выбежать в подъезд, но в этот момент наш сосед закричал, что там ничего нет за дверью. Намочили тряпки, смотрели в окно из кухни, ждали помощь». (читать рассказ)