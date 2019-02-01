Откуда у челябинского маньяка-вампира диплом врача

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-01T18:43:20+03:00

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«Дракула с Сельмаша» Борис Кондрашин 20 лет назад жутким образом убил одноклассника. После была экспертиза в Центре социальной и судебной психиатрии Сербского и принудительное лечение про решению суда.

В заключении Кондрашин провел 10 лет, потом вернулся домой. По поддельному диплому устроился в больницу – тянуло его к медицине, еще в школе увлекался химией и биологией. Но «врачебная карьера» маньяка закончилась, когда в больничных коридорах его опознали бывшие одноклассники. В прокуратуру поступил сигнал. Начались проверки. Корочки медика оказались фальшивыми.

А потом за Борисом пришли следователи. Сейчас он задержан: дома обнаружены наркотические вещества. За хранение запрещенного он и задержан.

Как получилось, что в больницу можно устроиться по поддельным документам? Кто их проверял? Ведь, не ровен час, угодишь на операционный стол к лже-хирургу…

Начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова утверждает, что подделку чиновники от медицины вскрыли легко:

- 28 ноября прошлого года Борис Кондрашин был принят на работу в ГКБ №11. В соответствии с законом он предоставил паспорт, документ о медицинском образовании, справку об отсутствии судимости. Его притняли на работу врачом-терапевтом в отделении медицинской профилактики. Он беседовал с людьми о вреде курения и алкоголизма, о пользе физкультуры.

- Руководит горбольницей №11 опытный главный врач с большим стажем. Вновь принятым сотрудникам уделяется самое пристальное внимание. Документ Кондрашина направили в образовательное учреждение для подтверждения подлинности. После того, как был получен отрицательный ответ, он был уволен, а поддельный диплом передан в правоохранительные органы, - продолжила чиновница.

А вот трудовую книжку Кондрашин не предоставил. С его слов, он ее потерял. В больнице завели новую.

В региональном минздраве заверяют: на воле Кондрашин находился под постоянным наблюдением психиатра.

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В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

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