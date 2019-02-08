«Устал от известности»: папа Ванечки Фокина пока не ходит по магазинам

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-08T17:24:28+03:00

Знаменитого на весь мир малыша, спасенного после взрыва в доме в Магнитогорске, должны выписать из московской клиники на следующей неделе

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Жизнь всегда сильнее смерти. Эту истину доказала история чудесного спасения малыша Вани Фокина. Его живым достали из-под завалов обрушенного взрывом газа подъезда дома №164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске 1 января. Среди бетонного крошева ребеночек провел 36 часов, на морозе в минус 27 градусов. Самолетом Ванечку и маму Олю доставили в московскую клинику доктора Рошаля. Сейчас с Ваней все хорошо. На следующей неделе, говорит папа Женя, его выпишут.

Евгений Фокин, между тем, оформил документы на новую квартиру. Пока в ней никто не живет: папа Женя со старшим сыночком квартируют у родителей, ждет своих из Москвы. Да и мебели еще нет. Только привезли холодильник, не заказана еще плита и диван.

Отзывчивые россияне решили подарить Ванечке приданое. Клич в сетях кинула челябинка Анна Сараева.

— Люди прислали кроватку, стульчик для кормления, много одежды, посуду. Больше десятка посылок! Сегодня, 8 февраля, Евгений приехал в Челябинск за подарками на машине, все поместилось в салон, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Анна Сараева.

А еще «Комсомолка» узнала, что Евгений стесняется повышенного внимания. Магнитогорск — город маленький, и его узнают в магазинах, и на улице. С одной стороны, доброжелательное участие незнакомых людей приятно. С другой, непубличный Евгений Фокин человек. Потому пока по магазинам не ходит, заказывает необходимое для квартиры по Интернету.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Ваня Фокин со своей матерью в палате НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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ИСТОЧНИК KP.RU