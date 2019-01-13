Трагедия в Магнитогорске: владелеца загадочной квартиры дала подписку о неразглашении

Трагедия в Магнитогорске, где рано утром 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, не уходит из новостных повесток. Согласно официальной информации, озвученной мэром Магнитогорска Евгением Бердниковым, взрыв газа в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, произошел в районе второго или третьего этажа.

Мы составили поквартирную схему этих этажей и попытались вычислить эпицентр взрыва.

По нашей схеме на втором этаже находились всего две квартиры: 315-ая и 316-ая. В 316-ой жили муж и жена с детьми. А однокомнатная картира N315 пустовала.

На третьем этаже находилось шесть квартир с 317 по 322. Три квартиры в правом крыле и три в левом. Скорее всего, эпицентр взрыва произошел именно в левом крыле подъезд, где обрушились все квартиры с 1-го по 10-й этаж.

В трех квартирах на третьем этаже в ту ночь были люди. Кто-то из них так или иначе учуял бы запах. И лишь в 315-ой, по нашим данным, никого не было.

А кому принадлежит эта квартира?

Проверка этой квартиры по базе данных жителей Челябинской области не дала результата. В списке числятся все квартиры этого подъезда, кроме... 315-ой. Почему?

В базе данных на этот дом после кв. 314 сразу идет список жильцов кв. 316...

— Такое возможно , когда речь идет о служебной квартире, принадлежащей какому-то ведомству или о данных людей из особого списка. Например, госслужищих или сотрудников правоохранительных органов. Хотя, возможно, это просто недочет составителей базы данных, — рассказал журналисту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник в полиции. — Но на самом деле, владелец 315-ой квартиры установлен. Это женщина, с нее взята подписка о неразглашении данных предварительного расследования. Она никому из СМИ не ответит ни на один интересующий вопрос, иначе нарушит закон и будет отвечать.

На данный момент нам известно от жителей, что квартиру эту сдавали посуточно. Есть даже отклик на одном из сайтов, где о какой-то квартире из дома по пр. Карла Маркса, 164, пишут, что она грязная и в ней... воняет газом.

Житель подъезда Евгений Юрченко, который ушел в гараж за 15 минут до обрушения, в то утро запаха газа не чувствовал. Он рассказал нам, что квартиру N315 на протяжении нескольких лет сдавали.

Евгений Юрченко вышел из дома перед самым обрушением! Фото: соцсети.

— Год назад в ней жила молодая пара Алена и Антон. Здоровались, улыбались, обменивались фразами... Но они давно съехали. А кто собственнике этой квартиры? Мне неизвестно, — говорит Евгений.

Ничего не знают о квартире 315 и другие выжившие жильцы рухнувшего подъезда. Но помнят, что когда-то в ней был наркопритон, а после ее сдавали уже обычным людям.

О 315-ой могли бы поведать соседи по площадке, но... Накануне трагедии они увезли двух своих детишек в деревню к бабушке, а сами вернулись домой и погибли.

Также погибли все жильцы левого крыла на третьем этаже, кроме хозяина одной из квартир, которые был на работе. Но он отказывеается говорить с журналистами. Известно, что в ту ночь у него ночевал друг со своей возлюбленной. Они погибли...

ОТ РЕДАКЦИИ

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