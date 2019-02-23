Собака и инспектор ГИБДД из Челябинска попали «под раздачу» в «Вечернем Урганте»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-23T08:24:06+03:00

Иван Ургант пошутил, а затем извинился перед теми, кто принял шутку в свой адрес. Фото: кадр с видео.

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Видео, на котором инспектор ДПС останавливает поток ради хромой дворняги, покорило интернет. Поступок полицейского Сергея Милюкова умилил миллионы людей и стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Не оставил его без внимания и известный телеведущий Иван Ургант.

— В Челябинске инспектор ДПС остановил поток машин ради собаки. Ну, это же чудесно! Но как сказали водители: «Опять из-за какой-то суки дорогу перекрыли», — пошутил Ургант в своем вечернем шоу (смотреть видео с 1:40 мин).

Правда, затем ведущий извинился.

— Если вдруг кто-то подумал, что эти слова относятся к нему, честно хочу извиниться. Это шутка не относится к вам, друзья. Эта шутка про собаку и про замечательного инспектора ДПС.

Трогательное видео снял водитель Андрей Баламбаев и выложил в соцсети. Буквально за сутки оно разлетелось по всем пабликам и СМИ. На старшего лейтенанта полиции Сергея Милюкова обрушилась слава. Но сам Сергей ничего особенного в своем поступке не видит. Говорит, просто стало жаль больную собаку, мол, так бы поступил каждый. У него самого была собака, которая прожила 13 лет.

Кстати, это не первое доброе дело полицейского. В декабре прошлого года с напарником, лейтенантом полиции Владиславом Костюкевичем, он помог девушке, у которой случился приступ эпилепсии.

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Иван Ургант пошутил над поступком инспектора ГИБДД, который остановил поток ради хромой собаки.Сегодня в выпуске: владелица сети Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России, в Челябинске инспектор ДПС остановил поток машин ради собаки, плакат с подписью Михаила Горбачева и надписью простите продали за 12 млн рублей, в передаче Жить здорово спела актриса в костюме матки, а депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов, презирающих гигиену.

ИСТОЧНИК KP.RU