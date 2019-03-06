2019-03-06T15:18:17+03:00
Общество

Жителям пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске выделят еще денег на съем квартир

За это время планируют благоустроить территорию
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске продолжают демонтаж обрушившейся части дома по проспекту Карла Маркса, 164. 31 декабря здесь прогремел взрыв. Рухнул седьмой подъезд. Решено снести восьмой, а на время работ отселили жителей еще и 5,6, 9 и 10 подъездов. На время всех работ жильцам выделяли деньги на съем жилья — по 15 тысяч рублей в месяц. Средства заканчиваются и губернатор принял решение выделить еще средства на съем квартир.

— За это время будет готова госэкспертиза технического состояния дома, а также проведены работы по благоустройству. Все демонтажные работы на площадке, где произошло обрушение, завершены, ведется подготовка к торгам по выбору подрядчика, который займется благоустройством территории, — сообщили в пресс-службе администрации губернатора Челябинской области.

Кстати, жильцам демонтированных подъездов уже купили 65 квартир за счет бюджета. Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.

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Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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