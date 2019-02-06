2019-02-06T18:48:57+03:00
Общество

Власти показали, что будет с домом в Магнитогорске, где произошел взрыв

На торце собираются изобразить памятное граффити, а во дворе разбить сквер [эскизы проекта]
Андрей АБРАМОВ
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Дизайн-проект предоставлен администрацией МагнитогорскаДизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска
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Сейчас двор дома по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске напоминает среднестатистическую стройплоощадку: на земляной куче каждый день работает гигантская «лапа» манипулятора, которая обрушает останки подъездов. 31 декабря на нижних этажах дома в седьмом подъезде прогремел взрыв. Погибли 39 человек, сотни потеряли жилье.

Первичная экспертиза признала — устоявшие части дома пригодны для проживания. Но после всех работ проведут еще одно обследование. Мнение жильцов разделились: одни не хотят уезжать, другие напротив просят поскорее выделить сертификат на покупку нового жилья. Ранее президент попросил губернатора Челябинской области заняться полным расселением.

— Ежедневно специалисты наблюдают за перемещениями конструкций, проводят тахеометрическую съемку (измерение расстояний, высот, углов — прим.ред.) . Состояние здания, включая 1-4 и 11-12 подъезды, не представляет угрозы для проживания. Жители 5, 6, 9 и 10 подъездов расселены на время демонтажных работ, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Местные жители жаловались, что у них долгое время не было нормального двора. Дизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска

Местные жители жаловались, что у них долгое время не было нормального двора. Дизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска

Спустя пару дней после трагедии, люди принялись живо обсуждать, как сохранить память о погибших. Предлагали поставить часовню, установить мемориал. Были противники и сторонники таких преобразований.

Администрация Магнитогорска опубликовала дизайн-проект двора. Его делали с учетом мнения жильцов. На торце дома предлагают изобразить взмывающих в небо птиц — 39 — по числу погибших. Мемориала или часовни на эскизах нет.

— На следующей неделе в школе №14 пройдет встреча представителей администрации города с жителями для внесения правок и согласования проекта, — добавили в мэрии.

Предусмотрен небольшой сквер. Дизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска

Предусмотрен небольшой сквер. Дизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска

«Комсомольская правда — Челябинск» ведет свое расследование причин трагедии. Мы опросили выживших жильцов на всех этажах дома и выяснили, что проблем с газом никогда не было и в то утро им не пахло. Несколько квартир снимали мигранты, но все о них отзываются положительно. Одна время жильцов обрушившегося подъезда тревожили наркоманы. Также нам удалось выяснить, что хозяйка квартиры, где предположительно был эпицентр взрыва, дала подписку о неразглашении.

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.

На фоне этого спасение десятимесячного Вани Фокина выглядит настоящим чудом. Ребенка спустя 36 часов после обрушения извлекли из-под обломков. Сейчас он проходит лечение в Москве и идет на поправку.

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31 декабря рано утром буквально весь Магнитогорск проснулся от взрыва. В городе обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Главная и пока единственная версия обрушения — взрыв бытового газа по неосторожности. Однако многие эту версию ставят под сомнение. «Комсомолка» постаралась ответить на самые главные вопросы по трагедии (подробности).

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Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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