Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин побывал на федеральном канале у Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-17T05:54:51+03:00

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Семья Фокиных из Магнитогорска приняла участие в программе «Привет, Андрей!», которую ведет Андрей Малахова на одном из федеральных каналов, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск».

Родители мальчика рассказали, как пережили ночь после взрыва, как Ваню выхаживали в Москве и как они обустроили свою жизнь после пережитого. Перед самой трагедией семья внесла последний платеж по ипотеке. Квартира была разрушена взрывом газа 31 декабря. Но без жилья семья не осталась. Как пострадавшим, им выдали деньги на покупку новой, ее уже почти обустроили. По словам мамы мальчика Ольги Фокиной, сегодня Ваня основной мотиватор их жизни, который помогает семье забыть все плохое.

Андрей Малахов признался, что лично звонил докторам, которые лечили Ваню, чтобы узнать о здоровье ребенка. Во время эфира известный телеведущий взял мальчика на руки и заметил, что появление Фокиных на его шоу дарит надежду людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию: когда кажется, что уже ничего не изменить, всегда есть шанс, что все образуется.

Напомним, 10-месячный Ваня Фокин пролежал под завалами на морозе более суток и выжил. Его спасение многие воспринимают как чудо. Потом за жизнь и здоровье малыша почти два месяца боролись врачи. Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, под завалами обрушившегося подъезда погибли 39 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

ИСТОЧНИК KP.RU