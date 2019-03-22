2019-03-22T06:32:58+03:00
Общество

Новый президент? В «Тракторе» ждут знакомства с главой региона Алексеем Текслером

Вместо запланированной встречи с Борисом Дубровским, который возглавлял клуб, состоится разговор с врио губернатора
Алексей МИКУШИН
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Алексей Текслер с детства занимается спортом.Алексей Текслер с детства занимается спортом.
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Встреча руководства команды с экс-президентом клуба Борисом Дубровским планировалась на третью декаду марта. Но из-за ухода губернатора со своего поста этот визит уже не состоится никогда.

Однозначно то, что с хоккейными боссами встретится временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер, он сам с детства занимается спортом, это раз. К тому же «Трактор», скажем так, объект стратегической важности - победы и поражения сильно влияют на настроения в обществе. Это два. Так когда же врио встретится с командой?

В пресс-службе «Трактора» корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что встречи губернатора организуют в его аппарате и сам клуб к ним нне имеет отношение.

В администрации региона пока не говорят, когда это знакомство состоится — пока много текущих вопросов. Например, сегодня Алексей Текслер поехал осматривать город. И начал с визита в Ленинский район. Возможно, что и заедет в ледовый дворец «Трактор».

Напомним, что сезон для «Трактора» закончен. Главный клуб, его молодежный состав «Белые медведи» не смогли пройти первую стадию розыгрыша плей-офф, а фарм «Челмет» и вовсе не попал в кубковую «пульку»...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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