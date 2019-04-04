Алексей Текслер пока не собирается покупать квартиру в Челябинске
4 апреля на пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что сейчас не будет покупать квартиру в южноуральской столице.
— У меня есть резиденция, где я живу. По приобретении квартиры пока не думал, если будет нужно, то — да, — сказал глава региона.
В своем ответе он коснулся темы, о которой судачили скептики.
— Семья будет жить со мной.
Известно, что жена главы региона — Ирина — основательница фитнесс-клуба на Арбате. В прошлые выходные жена с сыном приезжали к Алексею Леонидовичу из столицы. Они посетили постановку «Бременские музыканты» в Молодежном театре. Полностью переехать в Челябинск семья планирует летом — ребенку нужно закончить учебный год.
Королева красоты стала первой леди Челябинской области.Рассказываем о жене врио губернатора Алексея ТекслераАндрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU