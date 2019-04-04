Алексей Текслер пока не собирается покупать квартиру в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-04T10:26:40+03:00

Семья будет жить в Челябинске вместе с Алексеем Текслером. Фото: СОЦСЕТИ

Также политик объявил, что семья будет жить с ним

Изменить размер текста: A A

4 апреля на пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что сейчас не будет покупать квартиру в южноуральской столице.

— У меня есть резиденция, где я живу. По приобретении квартиры пока не думал, если будет нужно, то — да, — сказал глава региона.

В своем ответе он коснулся темы, о которой судачили скептики.

— Семья будет жить со мной.

Известно, что жена главы региона — Ирина — основательница фитнесс-клуба на Арбате. В прошлые выходные жена с сыном приезжали к Алексею Леонидовичу из столицы. Они посетили постановку «Бременские музыканты» в Молодежном театре. Полностью переехать в Челябинск семья планирует летом — ребенку нужно закончить учебный год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698203" frameborder="0"></iframe> Королева красоты стала первой леди Челябинской области.Рассказываем о жене врио губернатора Алексея ТекслераАндрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU