2019-04-04T10:45:08+03:00
Общество

Врио губернатора Челябинской области рассказал, есть ли у него бизнес

Алексей Текслер упомянул судьбу фитнес-центра своей супруги
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Алексею Текслеру на пресс-конференции 4 апреля задали неудобный вопрос: есть ли у него личный бизнес? А также спросили, что он будет делать с теневым бизнесом ларьков и маршруток в Челябинске.

— У меня бизнеса нет. У супруги был небольшой бизнес — фитнес-центр. Она его продала. И отсутствие бизнеса — большой плюс для работы здесь. Ведь ничем и никем не связан. Что касается теневого бизнеса, была такая история в других регионах, будет и у нас. Надеюсь, эти предприниматели поймут, что нужно становиться цивилизованными, — ответил врио губернатора.

Напомним, до назначения в Челябинскую область Алексей Текслер несколько лет работал в министерстве энергетики РФ в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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