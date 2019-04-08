В МЧС рассказали обстоятельства пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-08T14:28:40+03:00

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Черный дым с территории строительной площадки в центре Челябинска начался днем 8 апреля. Вуаль черного дыма заволокла небо. Изначально в МЧС предположили, что загорелся строительный мусор. Но затем с места событий «КП — Челябинск» передали актуальную информацию.

— На открытой строительной площадке произошло возгорание пеноплекса (теплоизоляционный материал — прим.ред.). Ликвидировано пламя, пожар локализован. Пострадавших нет. На месте работают три автоцистерны и 27 сотрудников, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Ранее директор хозпартнерства «Конгресс-холл», которое отвечает за стройку, также подтвердил пожар. Здание на насыпном острове задумали возвести к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Масштабный проект обойдется в несколько миллиардов бюджетных рублей. Известно, что во время строительства смета проекта выросла в два раза.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701862" frameborder="0"></iframe> Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU