Стала известна причина пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-08T14:44:34+03:00

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«Комсомольская правда — Челябинск» узнала возможную причину ЧП на стройке конгресс-холла в Челябинске. 8 апреля на площадку примчались несколько пожарных расчетов, в небо валит черный дым, в центре ощущается неприятный запах гари. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

— Проводили сварку неподалеку от пачек утеплителя. Случайная искра и вот вся упаковка уже начала тлеть, — сообщил собеседник редакции, который работает на стройке.

Ранее пожарные и руководство стройки также подтвердили тот факт, что загорелся утеплитель. Официальные лица призвали не паниковать, уверяя, что дыма больше, чем ущерба.

Конгресс-холл на реке Миасс строят для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Пока работы на начальном этапе.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701862" frameborder="0"></iframe> Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU