Стала известна причина пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске
«Комсомольская правда — Челябинск» узнала возможную причину ЧП на стройке конгресс-холла в Челябинске. 8 апреля на площадку примчались несколько пожарных расчетов, в небо валит черный дым, в центре ощущается неприятный запах гари. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
— Проводили сварку неподалеку от пачек утеплителя. Случайная искра и вот вся упаковка уже начала тлеть, — сообщил собеседник редакции, который работает на стройке.
Ранее пожарные и руководство стройки также подтвердили тот факт, что загорелся утеплитель. Официальные лица призвали не паниковать, уверяя, что дыма больше, чем ущерба.
Конгресс-холл на реке Миасс строят для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Пока работы на начальном этапе.
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Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин
ИСТОЧНИК KP.RU