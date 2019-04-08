2019-04-08T14:44:34+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске

Случайная искра подожгла утеплитель
Андрей АБРАМОВ
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Пожар начался на стройке конгресс-холла в Челябинске.Пожар начался на стройке конгресс-холла в Челябинске.Фото: СОЦСЕТИ
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«Комсомольская правда — Челябинск» узнала возможную причину ЧП на стройке конгресс-холла в Челябинске. 8 апреля на площадку примчались несколько пожарных расчетов, в небо валит черный дым, в центре ощущается неприятный запах гари. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

— Проводили сварку неподалеку от пачек утеплителя. Случайная искра и вот вся упаковка уже начала тлеть, — сообщил собеседник редакции, который работает на стройке.

Ранее пожарные и руководство стройки также подтвердили тот факт, что загорелся утеплитель. Официальные лица призвали не паниковать, уверяя, что дыма больше, чем ущерба.

Конгресс-холл на реке Миасс строят для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Пока работы на начальном этапе.

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Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU

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