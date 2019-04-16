На Южном Урале проснулся медведь, устроивший берлогу в черте Снежинска

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-16T06:07:43+03:00

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На окраине челябинской «запретки» вышел из спячки медведь-шатун. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Косолапый забрел в Снежинск в декабре прошлого года. Сначала он наделал много шума, всех перепугал, но вскоре нашел яму поглубже, завернулся в ветки и уснул.

Местные власти заранее подготовились к пробуждению хищника. Рядом с берлогой установили просторную клетку с угощениями. Однако мишка пробовать лакомства не спешит. Пока он разгуливает по окрестному лесу.

За поведением хищника внимательно следят специалисты. Они ждут, когда медведь учует запах мяса и окажется в ловушке. В этом случае, его усыпят, а потом увезут в лес подальше от города.

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ИСТОЧНИК KP.RU