На Южном Урале проснулся медведь, устроивший берлогу в черте Снежинска
На окраине челябинской «запретки» вышел из спячки медведь-шатун. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Косолапый забрел в Снежинск в декабре прошлого года. Сначала он наделал много шума, всех перепугал, но вскоре нашел яму поглубже, завернулся в ветки и уснул.
Местные власти заранее подготовились к пробуждению хищника. Рядом с берлогой установили просторную клетку с угощениями. Однако мишка пробовать лакомства не спешит. Пока он разгуливает по окрестному лесу.
За поведением хищника внимательно следят специалисты. Они ждут, когда медведь учует запах мяса и окажется в ловушке. В этом случае, его усыпят, а потом увезут в лес подальше от города.
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ИСТОЧНИК KP.RU