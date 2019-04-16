2019-04-16T06:07:43+03:00
Дом. Семья

На Южном Урале проснулся медведь, устроивший берлогу в черте Снежинска

Хищника ждет специальная клетка-ловушка с угощениями
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Алексей СтефановФото: Алексей СтефановФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

На окраине челябинской «запретки» вышел из спячки медведь-шатун. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Косолапый забрел в Снежинск в декабре прошлого года. Сначала он наделал много шума, всех перепугал, но вскоре нашел яму поглубже, завернулся в ветки и уснул.

Местные власти заранее подготовились к пробуждению хищника. Рядом с берлогой установили просторную клетку с угощениями. Однако мишка пробовать лакомства не спешит. Пока он разгуливает по окрестному лесу.

За поведением хищника внимательно следят специалисты. Они ждут, когда медведь учует запах мяса и окажется в ловушке. В этом случае, его усыпят, а потом увезут в лес подальше от города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка
«Так просто, для соседей»: мужчина с инвалидностью очистил двор многоэтажки от снега в Магнитогорске
В Челябинской области сотрудники ДПС научили правильно парковаться «Божью коровку»
Из-за неисправного холодильника едва не сгорела семья в Челябинске
Учительница с поддельным диплом четыре года преподавала детям математику в Челябинской области
В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
В Челябинске пропала Луна
Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями
Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн