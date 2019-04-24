«Сбежал с места ДТП»: начальника ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, уволили из полиции

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-24T14:08:58+03:00

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В областном полицейском главке завершили служебную проверку по истории с главным гаишником Чебаркуля. Григорий Керусенко возвращался с корпоратива и попал в аварию. По словам второго участника ДТП, экс-полицейский был пьян и пытался скрыться с места аварии.

— Установлено, что капитан полиции оставил место ДТП, тем самым нарушил правила дорожного движения, — подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области. — Этот поступок порочит честь сотрудника органов внутренних дел. Григорий Керусенко уволен по отрицательным основаниям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704608" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

Сейчас проверяют руководителей Керусенко. Их могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

На бывшего полицейского составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Ему грозит лишение прав от года до полутора или арест до 15 суток.

Сам Григорий Керусенко утверждает, что ДТП было спланировано и его подставили. Он намерен отстаивать свою правоту.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704972" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, где начальник ГИБДД Чебаркуля садится за руль.Видео: Марат Хуснутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU