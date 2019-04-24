2019-04-24T14:08:58+03:00
Общество

«Сбежал с места ДТП»: начальника ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, уволили из полиции

Также его лишат водительских прав
Валентина ВАГАНОВА
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Григорий Керусенко проработал начальником ГИБДД четыре месяца. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»Григорий Керусенко проработал начальником ГИБДД четыре месяца. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»
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В областном полицейском главке завершили служебную проверку по истории с главным гаишником Чебаркуля. Григорий Керусенко возвращался с корпоратива и попал в аварию. По словам второго участника ДТП, экс-полицейский был пьян и пытался скрыться с места аварии.

— Установлено, что капитан полиции оставил место ДТП, тем самым нарушил правила дорожного движения, — подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области. — Этот поступок порочит честь сотрудника органов внутренних дел. Григорий Керусенко уволен по отрицательным основаниям.

Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

Сейчас проверяют руководителей Керусенко. Их могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

На бывшего полицейского составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Ему грозит лишение прав от года до полутора или арест до 15 суток.

Сам Григорий Керусенко утверждает, что ДТП было спланировано и его подставили. Он намерен отстаивать свою правоту.

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Появилось видео, где начальник ГИБДД Чебаркуля садится за руль.Видео: Марат Хуснутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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