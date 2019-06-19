Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-19T17:52:45+03:00

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19 июня на трассе Челябинск-Златоуст рейсовый автобус столкнулся с бензовозом. Погибли два пассажира. Еще пятерых увезли в больницу. Среди них один ребенок. Журналисты газеты «Златоустовский рабочий» сняли видео последствий ДТП.

На кадрах видно искореженную кабину автобуса, выбито лобовое стекло. Поодаль в кювете посреди травы стоит бензовоз. На месте работают сотрудники МЧС — помогают устранять последствия.

В момент аварии в автобусе ехали 12 человек. Из-за ДТП в районе 1750-го км трассы М-5 скопилась солидная пробка.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715552" frameborder="0"></iframe> Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»

ИСТОЧНИК KP.RU